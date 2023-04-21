Психолог дала совет, как не чувствовать себя уставшими после выходных

Многие проводят выходные так, что к вечеру воскресенья чувствуют себя уставшими. Им хочется полежать, но в понедельник надо идти на работу. Психолог Галина Охотникова рассказала, какие ошибки мы совершаем и как к началу недели чувствовать себя отлично.

Специалист отметила, что некоторые берут на себя слишком много и не знают меры. Если они жарят шашлыки, то делают много и с большим количеством сложностей. Если едут на дачу, то работают до повышения давления. Если загорают на пляже, то до покраснения.

Главный совет психолога заключается в том, что нужно разнообразить отдых.

К шашлыкам можно добавить активные и пассивные игры: футбол, волейбол, «крокодил», «уно». Психолог рекомендует общаться и делиться воспоминаниями: это даст ресурс на следующую неделю. Полученные впечатления будут виртуально возвращать вас в прекрасные выходные.

Также не рекомендуется проводить много времени на солнце: это усиливает усталость. Что касается дачных дел, то необходимо делать вещи, доставляющие удовольствие. Для дачи тоже важна смена деятельности: можно купаться, общаться с соседями или готовить вкусный ужин.

Ранее мы писали, что россиянка обнаружила на крыльце дачи мумию.