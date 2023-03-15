Психиатр рассказал, как опознать на улице людей с «весенним обострением»

Весна и осень – времена года, в которые максимально обостряются психические заболевания. Однако в отличие от людей с физическими проблемами со здоровьем, ментальные дефекты распознать на глаз крайне сложно. Врач-психиатр Евгений Фомин отметил, как можно узнать о наличии расстройства у человека, а также объяснил, почему стоит таких граждан опасаться.

Эксперт считает, что большинство его пациентов с психическими заболеваниями не представляют никакой угрозы для общества даже в период обострения. Но некоторых сторониться все же надо. Например, людей, которые страдают от галлюцинаций, бредовых идей и навязчивых мыслей. Узнать их довольно легко – они видят и слышат то, что не могут другие.

«Обычно такие пациенты заметны, потому что они начинают видеть то, чего не видят другие, могут разговаривать с невидимыми собеседниками», - отметил Евгений Фомин в интервью радио Sputnik.

При этом, если вы все же вступили в контакт с психически нездоровым человеком, стоит придерживаться некоторых правил. Так, не стоит активно жестикулировать, а также повышать голос. Весной в период обострения они могут особо восприимчивы и даже агрессивны.

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