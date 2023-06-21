Прыщи на ягодицах: врач раскрыла причины появления акне в деликатном месте

В летнее время женщины могут заметить появление прыщей на ягодицах. Врач-дерматолог «СМ-Клиники» Наталья Щеплева рассказала, какие факторы вызывают развитие акне в интимной зоне.

По словам специалиста, к ним относятся одежда из синтетики, отсутствие необходимой гигиены и, в частности, занятия спортом. При сильном потоотделении летом врач рекомендует мыться несколько раз вдень.

Риск появления прыщей увеличивает тот факт, что в жаркий период мы потеем, а в этот момент при сидении образуется вакуум, в котором размножаются патогены. Образованию прыщей способствует сидение в общедоступных местах: бане, сауне и транспорте.

Высыпания могут появиться не только на ягодицах, но и на спине. При обнаружении прыщей рекомендуется чаще мыться и использовать при этом аптечные средства с салициловой кислотой, цинком и подобными противовоспалительными компонентами, сообщила врач изданию Газета.Ru.

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