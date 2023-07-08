Четкий симптом за месяц до приступа: что предупреждает женщин о наступающем инфаркте

Ученые установили симптом, который может предупреждать женщин о наступлении инфаркта. Так, половина женщин перед сердечным приступом испытывает нарушение сна.

Результаты исследований опубликовал сайт MarieClaire.

Оказывается, что 48% женщин жаловались на одно и то же – плохой сон. Еще одной распространенной жалобой стала необычная усталость. Ее ощущали 71% женщин.

Возможными причинами нарушения сна ученые назвали тревогу, боль, изменения мышления. Все эти симптомы – предупреждение о надвигающемся инфаркте.

Обычно нарушения сна фиксируют у людей с плохой сердечно-сосудистой системой. У таких людей сон либо короткий, либо долгий, либо имеет другие искажения. В данном случае рекомендуется посетить врача, тем более, что по оценкам специалистов, 80% сердечных приступов можно предупредить.

Ранее мы писали, как по половому органу у мужчин можно определить риск сердечного приступа.