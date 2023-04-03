Проверяйте ногти после гель-лака: этот признак указывает на рак

Один неочевидный симптом указывает на наличие рака кожи. Признак онкологии раскрыл врач Александр Мясников.

Он заявил, что на рак указывает потемнение под ногтями.

Мясников рекомендовал женщинам проверять ногти после снятия гель-лака.

Также следует осматривать тело – признак меланомы может проявиться не только под ногтями. Возможны темные пятна в паховой зоне, межъягодичных складках, во рту и на голове.

Ранее мы писали о признаке, который указывает на рак кожи на ранней стадии. Речь шла о пятнах на коже кофейного цвета.

Наличие этого признака – повод обратиться к терапевту. Дальше специалист может направить к дерматологу.