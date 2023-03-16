Назван единственный признак на коже, который указывает на развитие рака

Одну из самых распространенных форм онкологии – рак кожи – можно выявить по единственному признаку. Его назвал онколог Дмитрий Решетов.

По словам эксперта, на развитие рака на ранней стадии указывают пятна на коже. Наличие данного признака – повод обратиться к терапевту, который дальше может направить к дерматологу. В случае своевременной диагностики болезнь получится вылечить на начальном этапе.

«Именно кофейные пятна на коже могут быть первыми предвестниками рака», - рассказал Решетов изданию Life.

Специалист призвал внимательно относиться к любым повреждениям на коже, которые не проходят длительное время. С одной стороны, хронические ранки возникают из-за постоянных травм или раздражений, неудобной одежды. С другой стороны, они могут являться признаком заболевания.

Еще один сигнал, на который стоит обратить внимание, - это узелки на коже размерами один-два миллиметра. Такие образования не пройдут сами по себе – в данном случае необходимо лечение.

Также эксперт призвал не путать меланому и рак кожи. По словам Решетова, меланома не является онкологией, а представляет собой злокачественную опухоль.

Рак кожи менее агрессивен и лечится даже в запущенных случаях. Специалист рекомендовал удалять новообразования только после морфологического исследования, в том числе анализа на гистологию. В противном случае при удалении опухоли рак кожи станет только больше.

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