Защитница экологии придумала «туалетную бумагу», которую можно стирать
Когда во время пандемии с полок исчезли рулоны туалетной бумаги, мама четверых детей смеялась. Вот уже четыре года она «шьет» ее сама.
40-летняя британка из города Крю, графство Чешир, живет со своими четырьмя детьми. По ее словам, некоторые люди сочтут идею отвратительной, но ей все равно. «Так лучше для меня и окружающей среды, - говорит она. - Один из сыновей, Родон, отметил, что это мерзко, он не в восторге, но остальные трое не возражают».
Многодетная мать сэкономила 400 фунтов стерлингов (около 41 тысячи рублей) в год, заменяя туалетную бумагу тряпками. «Меня всегда приучали перерабатывать стеклянные бутылки и отделять пластмассу от кухонного мусора, поэтому для меня отказ от туалетной бумаги был следующим шагом навстречу более чистому быту. Никогда не вернусь к прежнему образу жизни», - признается Франческа.
She can have mine if she wants, I've got a cesspit full of it— Gary Roberts (@GaryRob98712139) January 28, 2021
I've saved £1.2k by making my own loo roll, I wash it weekly with the tea towels https://t.co/PYbQP6A4en
Вместо туалетной бумаги семья британки использует обрезанный старый флисовый джемпер, который женщина нашла в куче футболок и платьев, предназначенной для благотворительного магазина. Старая одежда хранится в корзине рядом с туалетом.
«На самом деле у нас есть две корзины - одна с «готовыми» тряпками, а вторая - с «использованными». Раз в неделю я вытряхиваю ткань из «использованной» корзины в стиральную машину, где стираю 90 минут при 60 градусах вместе с кухонными полотенцами, - добавила она. - Затем, просушив их на сушилке или веревке, кладу обратно в корзину, готовую к использованию. Людям промывают мозги, заставляя думать, что они должны использовать туалеты и следовать нормам, но это чепуха».
Сэкономленные деньги экоактивистка тратит на семейные выходные. «Сначала мои дети были немного в замешательстве, но теперь для них это просто норма. Я рада, что они растут настолько экологически осознанными», - резюмировала она.
Фото: pixabay.com
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