Защитница экологии придумала «туалетную бумагу», которую можно стирать

Когда во время пандемии с полок исчезли рулоны туалетной бумаги, мама четверых детей смеялась. Вот уже четыре года она «шьет» ее сама.

40-летняя британка из города Крю, графство Чешир, живет со своими четырьмя детьми. По ее словам, некоторые люди сочтут идею отвратительной, но ей все равно. «Так лучше для меня и окружающей среды, - говорит она. - Один из сыновей, Родон, отметил, что это мерзко, он не в восторге, но остальные трое не возражают».

Многодетная мать сэкономила 400 фунтов стерлингов (около 41 тысячи рублей) в год, заменяя туалетную бумагу тряпками. «Меня всегда приучали перерабатывать стеклянные бутылки и отделять пластмассу от кухонного мусора, поэтому для меня отказ от туалетной бумаги был следующим шагом навстречу более чистому быту. Никогда не вернусь к прежнему образу жизни», - признается Франческа.