«Простатит есть у всех»: болезнь быстрее затрагивает мужчин, которые делают четыре вещи

Простатит рано или поздно будет у каждого мужчины, считает уролог-онколог Олег Заозерский. Некоторых он затронет быстрее.

Речь идет о мужчинах, которые ведут сидячий образ жизни, имеют беспорядочные половые связи, неправильно питаются и часто переохлаждаются.

«Если в жизни мужчины присутствует спорт и сбалансированное питание, то можно минимизировать проявления простатита», - сказал специалист.

При этом избежать заболевания совсем «вряд ли удастся».

«В той или иной степени простатит есть у всех мужчин», - сообщил доктор, опровергнув миф, что воспалительный процесс, затрагивающий ткани предстательной железы, в основном появляется после 50 лет.

Специалист рассказал, что существуют два вида простатита: бактериальный и небактериальный. Первый вызван бактериями, попадающими в предстательную железу преимущественно половым путем.

Второй связан с переохлаждением, неактивным образом жизни, употреблением алкоголя и неправильным питанием.

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