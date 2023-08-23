«Проще напиться»: почему женщины соглашаются на секс в парке или рядом с метро

21 августа в Москве случилась трагедия: рядом со станцией метро «Тушинская» после секса с любовником умерла женщина. Врачи предположили, что причиной внезапной смерти стал алкоголь, однако у общественности все еще остается много вопросов: например, что заставило гражданку решиться на такой поступок. Сексолог Ирина Гуляева прокомментировала ситуацию в эксклюзивном интервью с Пятым каналом.

Эксперт утверждает, что женщины часто совершают такие сумасшедшие действия от отчаяния. Кроме того, не стоит забывать, что на наше поведение непосредственно влияет уровень стресса.

«Женщина, занимаясь сексом, снимает тревожность, попутно чувствуя себя желанной. Алкоголь, точно так же, как и секс, снимает тревожность человека. Если у человека есть непрожитые, не пройденные чувства, ему проще напиться, чтобы уйти от реальности»,– пояснила Ирина Гуляева.

Специалист предположила, что у погибшей могли быть неприятности в семье. В данном случае большую роль играет страх отверженности. К тому же женщина вполне могла не догадываться о проблемах со здоровьем, а алкоголь лишь усугубил ситуацию.

«Причиной могли стать перегруженные сосуды: в таком случае может быть мгновенный инфаркт или инсульт. Сочетание алкоголя и секса также приводит к двойной нагрузке на кровеносную систему», – заключила сексолог.

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