Произойдет сердечный приступ: почему опасно спать менее пяти часов в сутки

Кардиологи из Американского колледжа проанализировали 1 200 научных работ и пришли к выводу, что бессонница на 69% повышает риск сердечного приступа. Для женщин спать менее пяти часов в сутки особенно опасно.

Специалисты сравнили данные более миллиона человек, 150 тысяч из которых жаловались на бессонницу. За время проведения исследования сердечный приступ случился у 2,4 тысяч человек с бессонницей и у 12 тысяч пациентов, не имеющих такой проблемы.

Отмечается, что самый высокий риск сердечного приступа был у тех, кто спал менее пяти часов в сутки. Его вероятность увеличивалась, если к бессоннице добавлялся диабет.

Авторы исследования указывали, что бессонница больше всего характерна для женщин, а значит риск сердечного приступа в данном случае возрастает. Если у человека нет бессонницы, но присутствует слабость при пробуждении, повышенных рисков у них не фиксировалось.

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