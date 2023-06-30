ЗДОРОВЬЕ
05:00, 30 июня 2023
1 мин.

Признак инфарктов и инсультов: половой орган задолго до наступления предсказывает сердечный приступ у мужчины

Уролог из Гамбурга рассказал, как по половому органу определить риск сердечного приступа.

Признак инфарктов и инсультов: половой орган задолго до наступления предсказывает сердечный приступ у мужчины

Фото: Freepik

По половому органу можно понять, что мужчине грозят инфаркт или инсульт. Ранний признак, свидетельствующий о возможном сердечном приступе, назвал уролог из Гамбурга Фрэнк Зоммер.

По его словам, о будущей проблеме в организме могут свидетельствовать сосуды. Если с ними не все в порядке, то это быстро становится понятно по состоянию пениса.

Мужчина может заметить изменения по эрекции: она будет недолгой или совсем не произойдет.

Таким образом, эректильная дисфункция – ранний признак инфарктов и инсультов, подытожил врач. Сосудистая импотенция за несколько лет до наступления предсказывает сердечный приступ.

В целом сосуды пениса отражают состояние сердца и гормонального здоровья.

«Если у мужчины есть проблемы с эрекцией из-за состояния сосудов, ведущих к половому члену, у него высок риск инфаркта или инсульта через четыре-восемь лет», - заключил врач.

Ранее мы писали, что международные исследователи рассчитали среднюю длину полового органа россиянина. Она оказалась равна 13,2 см. Среди 88 стран Россия заняла 65 место по этому показателю.

Источник фото:Freepik
Источник:Доктор Питер
Теги:
мужчины
мужское здоровье
пенис
Новости партнеров
О чем говорят