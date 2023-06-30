Признак инфарктов и инсультов: половой орган задолго до наступления предсказывает сердечный приступ у мужчины

По половому органу можно понять, что мужчине грозят инфаркт или инсульт. Ранний признак, свидетельствующий о возможном сердечном приступе, назвал уролог из Гамбурга Фрэнк Зоммер.

По его словам, о будущей проблеме в организме могут свидетельствовать сосуды. Если с ними не все в порядке, то это быстро становится понятно по состоянию пениса.

Мужчина может заметить изменения по эрекции: она будет недолгой или совсем не произойдет.

Таким образом, эректильная дисфункция – ранний признак инфарктов и инсультов, подытожил врач. Сосудистая импотенция за несколько лет до наступления предсказывает сердечный приступ.

В целом сосуды пениса отражают состояние сердца и гормонального здоровья.

«Если у мужчины есть проблемы с эрекцией из-за состояния сосудов, ведущих к половому члену, у него высок риск инфаркта или инсульта через четыре-восемь лет», - заключил врач.

Ранее мы писали, что международные исследователи рассчитали среднюю длину полового органа россиянина. Она оказалась равна 13,2 см. Среди 88 стран Россия заняла 65 место по этому показателю.