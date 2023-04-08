Привлекает женщин и убирает запах пота: почему все больше мужчин решаются на депиляцию

Количество мужчин, которые делают депиляцию, неуклонно растет. Сильный пол удаляет волосы по разным причинам.

Посетитель салона рассказал, что регулярно делает «зону бикини», потому что это привлекает женщин. Отсутствие волос демонстрирует «степень ухоженности», а половой орган при этом стал визуально больше.

Другой клиент заметил, что депиляция решает проблему запаха пота. После процедуры неприятный запах исчезает.

Кому-то надоедает постоянное бритье и раздражение. Другие решаются на депиляцию из-за профессиональной деятельности.

51-летний повар рассказал изданию Life, что готовить пищу с растительностью негигиенично.

Цены на депиляцию для мужчин часто бывают выше: аналогичные услуги для женщин могут стоить на 30% меньше. В среднем мужская депиляция зоны подмышек стоит от 850 рублей, живота – от 900, спины – от 1200.

Ранее мы писали о самых популярных зонах для депиляции у мужчин.