Практикуют такую услугу, но не говорят: топ-3 популярных зон для депиляции у мужчин

Существуют несколько зон на теле, где мужчины предпочитают делать депиляцию. Их назвала мастер депиляции Надежда Сапожникова.

Оказалось, что мужчины практикуют удаление волос в зонах бикини, подмышек и на груди/животе.

Некоторые предпочитают убирать волосы на ягодицах, в носу, ушах. Кто-то делает депиляцию всего тела.

В отдельных профессиях лишние волосы на теле не приветствуются, отметила мастер. Речь идет о хирургах, пловцах и поварах.

Гладкая кожа после депиляции сохраняется две недели. Затем волосы постепенно начинают прорастать. В среднем повторение процедуры требуется раз в месяц.

На вопрос, кто более чувствителен - мужчины или женщины – Сапожникова ответила следующее: «Могу сказать, что в принципе мужчины переносят депиляцию более чувствительно, нежели женщины».

С целью снизить болевые ощущения мастер прикладывает ладонь к месту срыва волос или поддерживает разговор с клиентом.

Популярными вариантами депиляции являются удаление волос сахаром или воском. Они имеют меньше противопоказаний, чем аппаратная депиляция, утверждает мастер.

Сапожникова поделилась интересными наблюдениями за время работы. Так, ее самому взрослому клиенту было 77 лет, а самому молодому – 18. Некоторые мужчины скрывают от жен, что делают процедуру. На депиляцию приходят бизнесмены, менеджеры, а также водители и строители.

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