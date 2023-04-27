Приехали из стран ближнего зарубежья: из-за кого корь охватила Екатеринбург

Случаи кори продолжают фиксировать в Свердловской области. Большинство заболевших – приезжие.

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Корь преимущественно диагностируют у приезжих из стран ближнего зарубежья. Они не имели прививок, всех госпитализировали, выписка осуществляется после окончательного выздоровления.

С начала года в регионе лабораторно подтвердили 32 случая, еще 13 человек ждут результатов анализов.

В ведомстве рассказали, что в основном заражаются те, кто не привился – не могли из-за медотвода или не хотели. При этом корь не получает широкого распространения, как раньше, до вакцинации – в конце 60-х годов прошлого века в регионе заболевали до 80 тысяч жителей.

Прививка от кори делается детям в возрасте 1 года, ревакцинация проходит в 6 лет и старше. Взрослые прививаются до 35 лет, если не вакцинировались в детстве.

В случае контакта с больным корью человека наблюдают на протяжении трех недель. Непривитым или людям без ревакцинации предлагают вакцинироваться.

Ранее Роспотребнадзор назвал «тревожные звоночки» кори.