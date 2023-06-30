Прекращают половую жизнь в этом возрасте: почему мужчины могут заниматься сексом только до 85 лет

Во многих странах мужчины прекращают заниматься сексом в 75-85 лет. При этом самые высокие показатели наблюдаются в Японии, а самые низкие – в России. Врач-уролог Института репродуктивной медицины Remedi Андрей Дмитриев объяснил, с чем это связано.

«Российские мужчины не заботятся о своем здоровье», - сказал медик.

Он обратил внимание на то, что сильный пол до последнего не обращается в больницу, а потом приходит «с букетом диагнозов». У мужчин находят сердечно-сосудистые и аутоиммунные заболевания. На занятия сексом влияют злоупотребление алкоголем и неправильное питание.

Уролог отметил, что предпосылок для прекращения половой жизни у мужчин нет. По аналогии с женской менопаузой у мужчин могут начаться изменения после 50-55 – они связаны с перепадами настроения, набором веса, снижением либидо. Однако это объясняется не гормональными процессами, а образом жизни и состоянием здоровья. Наличие либидо у мужчин – норма в любом возрасте, но тем не менее секс у многих пропадает из жизни на определенном этапе.

«По статистике, в большинстве стран мужчины прекращают сексуальную жизнь в 75 – 85 лет», - отметил Дмитриев в разговоре с изданием Газета.Ru.

Ранее мы писали о том, нужен ли «секс для здоровья».