Предстоит тяжелая операция: супруга Байдена Джилл готовится к удалению новообразования на лице

Недавно стало известно, что у 71-летней Джилл Байден, первой леди США, обнаружили новообразование на коже после скринингового исследования рака. Теперь супруге президента предстоит сложная операция по его удалению.

Сообщается, что поражение кожи было выявлено под правым глазом. После обследования врач Белого дома Кевин О'Коннор рекомендовал от него избавиться, пока не пошли осложнения.

Операция Мооса (Mohs) пройдет 11 января в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в Бетесде, штат Мэриленд. В ходе хирургического вмешательства супруге Джо Байдена срежут тонкий слой кожи и исследуют его на предмет возникновения раковой опухоли. Процедура будет повторяться до тех пор, пока удаленный участок не окажется окончательно «чистым», без поражений.

Граждане США переживают по поводу проведения скорой операции, так как Джилл Байден является самой возрастной первой леди страны. Однако, несмотря на возраст, супруга президента чувствует себя прекрасно и старается поддерживать свою форму. Женщина регулярно посещает спортзал и придерживается правильного питания.

Ранее стало известно, что подарил Джо Бойден своей жене на Рождество. Оказалось, что каждый год он преподносит ей один и тот же подарок.