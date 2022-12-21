«Каждый год…»: 80-летний Джо Байден на Рождество преподносит жене один и тот подарок

Американский президент Джо Байден не перестает удивлять публику своими странностями. На официальных выступлениях он путает должности, страны и города. При общении с детьми ведет себя неподобающим образом. А также многие отмечают пугающую привычку политика нюхать женские волосы. Но, оказалось, что подобное у него происходит не только на работе, но и дома.

19 декабря Джо и Джилл Байден вместе дали интервью Дрю Бэрримор, в котором рассказали о своих семейных традициях на Рождество. Супруга президента поделилась, что каждый год получает от мужа один и тот же подарок. «Одна вещь, которую Джо дарит мне каждый год… У него есть книга, которую он купил для меня, и каждый год он пишет стихотворение», - сообщила первая леди США.

Джилл также отметила, что такое поздравление, хоть и не является для нее сюрпризом, все же очень ценно. Тем более, что Джо Байден каждый год сам придумывает эти стихотворения. Президент заметил, что ему всегда есть, о чем писать, так как не секрет, что он любит супругу больше, чем она его.

Ранее сексолог рассказала, чем вызваны наклонности американского президента и почему он так любит женские волосы.