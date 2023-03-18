Появятся аллергия или молочница: использование презервативов с добавками чревато побочными свойствами

При выборе презервативов с добавками следует учесть возможные побочные свойства. Их перечислила консультант калининградского секс-шопа.

Так, презервативы «с холодком» могут вызвать у мужчин проблемы с эрекцией и раздражение на кожи. Женщины после секса с таким контрацептивом могут некоторое время испытывать неприятное чувство холода, так как анестетик нанесен не только внутри, но и снаружи. Оно пройдет, когда вещество выйдет с естественной смазкой.

Охлаждающими спреями также не стоит увлекаться – у них возможны те же побочные свойства.

Презервативы со вкусами и ароматизаторами в некоторых случаях приводят к раздражению кожных покровов и молочнице у обоих партнеров. Их советуют вводить в интимную жизнь постепенно.

Иногда мужчины могут жаловаться на аллергию от презервативов из-за непереносимости латекса. В таком случае можно использовать корейские и японские марки контрацептивов – у них есть гипоаллергенные варианты.

Ранее мы писали, как выбрать презерватив по размеру.