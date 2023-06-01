Появилось приложение для определения половых заболеваний и рака у мужчин по фотографии

Запущено приложение для определения рака и половых инфекций у мужчин. Для этого требуется поднести пенис к камере телефона, а искусственный интеллект выявит имеющиеся и потенциально возможные заболевания.

Приложение под названием HeHealth заработало в Сингапуре. По нахождению болезней этот сервис уже превзошел врачей первичной помощи.

Как пишет News.ru, лучше всего приложение выявляет вирус папилломы человека. Процедура проходит анонимно.

Разработчики позаботились о том, чтобы приложение не собирало информацию о пользователях, данные подвергаются шифрованию. В перспективе сервис будут дорабатывать и обновлять.

По данным на июль 2022 года, приложением воспользовались более 1000 человек. Диагнозы, поставленные искусственным интеллектом, были подтверждены врачами.

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