Половые инфекции у мужчин: при каких симптомах нельзя откладывать поход к венерологу

Проблемы, связанные с ИППП (инфекции, передаваемые половым путем), имеют большое значение в развитии нарушений репродуктивной функции у мужчин. Узнали у дерматовенеролога клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидата медицинских наук Елены Быстрицкой, какие симптомы должны натолкнуть мужчину на незамедлительный поход к венерологу. По словам специалиста, ИППП довольно коварны. В одних случаях симптомы начинают проявляться на третий день после заражения, в других – по истечении месяца.

Какие симптомы должны насторожить мужчину:

Дискомфорт в половом члене (уретре), возможно зуд, боль при мочеиспускании Выделения из уретры – белого, гнойного или мутно-зеленого цвета Появление на головке полового члена красных пятен, точек, налета – признаков баланопостита, который может быть также связан с ИППП Появление таких высыпаний как язвочки, эрозии, везикулы (пузырьки) Появление новых образований на коже и слизистой – папиллом (кондилом) Признаки цистита – боли при мочеиспускании, частые позывы к нему, повышенная температура тела, увеличение лимфоузлов.

Что делать мужчине?

Обратиться к врачу-венерологу и пройти ряд обследований. Во-первых, сдать общий мазок, ПЦР на хламидии, уроплазмы, ВПЧ (вирус папилломы человека), герпес 1,2,6 типов, кровь на сифилис, ВИЧ, гепатит В и С. Во-вторых, если замечены признаки цистита – сдать общий анализ мочи и сделать УЗИ предстательной железы, «так как начало хронического простатита или аденомы предстательной железы могут давать схожие симптомы и будет правильнее в данном случае сразу обратиться к урологу», - подчеркивает Быстрицкая. И только после того, как обследование можно будет назвать завершенным, врач установит диагноз и начнет лечение инфекции.