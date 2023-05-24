Половые инфекции у мужчин: при каких симптомах нельзя откладывать поход к венерологу
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Проблемы, связанные с ИППП (инфекции, передаваемые половым путем), имеют большое значение в развитии нарушений репродуктивной функции у мужчин. Узнали у дерматовенеролога клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидата медицинских наук Елены Быстрицкой, какие симптомы должны натолкнуть мужчину на незамедлительный поход к венерологу. По словам специалиста, ИППП довольно коварны. В одних случаях симптомы начинают проявляться на третий день после заражения, в других – по истечении месяца.
Какие симптомы должны насторожить мужчину:
Дискомфорт в половом члене (уретре), возможно зуд, боль при мочеиспускании
Выделения из уретры – белого, гнойного или мутно-зеленого цвета
Появление на головке полового члена красных пятен, точек, налета – признаков баланопостита, который может быть также связан с ИППП
Появление таких высыпаний как язвочки, эрозии, везикулы (пузырьки)
Появление новых образований на коже и слизистой – папиллом (кондилом)
Признаки цистита – боли при мочеиспускании, частые позывы к нему, повышенная температура тела, увеличение лимфоузлов.
Что делать мужчине?
Обратиться к врачу-венерологу и пройти ряд обследований. Во-первых, сдать общий мазок, ПЦР на хламидии, уроплазмы, ВПЧ (вирус папилломы человека), герпес 1,2,6 типов, кровь на сифилис, ВИЧ, гепатит В и С. Во-вторых, если замечены признаки цистита – сдать общий анализ мочи и сделать УЗИ предстательной железы, «так как начало хронического простатита или аденомы предстательной железы могут давать схожие симптомы и будет правильнее в данном случае сразу обратиться к урологу», - подчеркивает Быстрицкая. И только после того, как обследование можно будет назвать завершенным, врач установит диагноз и начнет лечение инфекции.
Как и женщинам, после незащищенного полового акта, особенно с малознакомой партнершей, мужчинам рекомендуется пройти обследование на инфекции. А также 2 раза в год сдавать анализы на общий мазок, ПЦР на хламидии, уроплазмы – в качестве профилактики развития хронического простатита.
Елена Быстрицкая
Дерматовенеролог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук