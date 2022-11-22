Нумеролог объяснил, как зеркальная дата 22.11.22 способна изменить судьбы людей

Сегодняшняя дата несет в себе много положительной энергии, уверен нумеролог Александр Ларионов. В сочетании цифр 22.11.22 кроется сила, которая способна избавить мир от негатива и неблагоприятного воздействия.

По словам эксперта, единицы в дате несут в себе очень много сильной и неконтролируемой энергии, но двойки усмиряют ее и направляют в нужное русло. Они зеркалят друг друга, тем самым не пропуская негативное влияние.

Эта дата идеально подходит для очищения пространства и устранения ненужных связей в жизни. Кроме того, лучше всего в этот день позволить себе отдохнуть, заняться любимым делом. В таком случае вы сможете притянуть к себе успех.

Также нумеролог отметил, что люди, рожденные в эту дату, будут очень счастливыми. Если сложить цифры, получится тройка, а она, как известно, лучшая из всех девяти цифр. Таких людей будет ждать удача во всех начинаниях.

Однако в целом 22 число не слишком счастливое в нумерологии. Александр Ларионов сказал, что рожденным в этот день любого месяца приходится по жизни быть очень напористыми и устойчивыми к стрессам и неудачам. По словам эксперта, две двойки в сочетании говорят о мягкости и даже слабости человека.

В любом случае, сегодняшняя дата, как и любая зеркальная, идеально подходит для загадывания желаний. Нумеролог напомнил, что Вселенная все слышит, но отзеркаливает, поэтому ваши мысли должны быть исключительно положительными.

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