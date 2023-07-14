Повлияют на продолжительность жизни: эти привычки не дадут умереть раньше времени

Есть четыре привычки, которые не дадут умереть от инфаркта раньше времени, считает врач-кардиолог Вячеслав Колиев. Он рассказал, какие изменения необходимо внести в свою жизнь.

В первую очередь, рекомендуется делать часовую зарядку по утрам. Специалист напомнил, что даже небольшой комплекс упражнений будет полезен.

Вторая рекомендация – ходить пешком. Если человек ездит на автобусе, можно выйти за 1-2 остановки до пункта назначения и пройти этот путь пешком. В случае пользования автомобилем следует оставлять его чуть дальше и добираться до нужного места своим ходом. В многоэтажных домах можно подниматься по лестнице вместо использования лифта.

Третий совет врача связан с активностью – важно выбрать походящие физические занятия. Это должно быть то, что нравится.

Последняя рекомендация Колиева – отказ от фастфуда и полуфабрикатов. Следует разнообразить рацион, включить в него клетчатку, витамины и правильные жиры.

Ранее ученые в Австралии установили связь между запором у людей старше 60 лет и инфарктом.