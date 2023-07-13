Если есть запор, будет инфаркт: ученые предупредили людей старше 60 лет об опасности

Люди старше 60 лет, страдающие запорами, имеют более высокий риск инфаркта и инсульта. К такому выводу пришли ученые из университета Ла Троба в Австралии, которые проанализировали данные более 540 тысяч пациентов.

Эти люди были госпитализированы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У половины из них диагностировали запор.

Исследователи сделали вывод, что нарушение процесса дефекации является фактором, повышающим риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому устранение запора – путь к снижению частоты осложнений ССЗ.

Из-за перенапряжения при запоре повышается кровяное давление, что в свою очередь может спровоцировать ишемическую болезнь сердца, пишет Газета.Ru. В целом невозможность опорожнить кишечник ведет к нежелательным сердечно-сосудистым явлениям.

Ранее ученые установили, что за месяц до сердечного приступа у многих женщин нарушался сон. Этот симптом испытывали 48% женщин, впоследствии переживших инфаркт. Еще 71% пациенток пожаловались на необычную усталость.