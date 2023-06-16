Этот метод используют только 5% пациентов: парам назвали самый надежный метод контрацепции

Двойной голландский метод – самый надежный вид контрацепции. Об этом заявила акушер-гинеколог Татьяна Бережная.

Она отметила, что указанный способ особенно подходит молодому поколению, в частности, подросткам. Метод, о котором идет речь, предполагает, что девушка использует гормональную контрацепцию, а мужчина – презерватив.

«Двойной голландский метод — это самый надежный метод контрацепции», - сказала специалист.

По словам Бережной, в данном случае обеспечивается защита от беременности и половых инфекций.

Врач привела статистику, согласно которой этим методом пользуются только 5% пар. Гинеколог отметила, что сейчас половые партнеры меняются куда чаще, чем раньше. Вместе с этим увеличилось количество носителей инфекций.

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