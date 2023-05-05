Потеря веса, температура, боль: онколог перечислил 6 опасных симптомов, указывающих на рак

С каждым годом смертность от онкологических заболеваний только увеличивается, и пока ученые все еще не могут разработать вакцину, которая бы смогла побороть метастазы без вреда для организма. Только на днях от рака после продолжительного лечения скончался российский дизайнер Валентин Юдашкин. Семь лет он не прекращал сражаться, однако все-таки проиграл. Но есть ли способ защитить себя от опасного недуга? Как правило, полностью исключить риски нельзя, но можно свести их к минимуму, если заметить признаки болезни на ранних стадиях.

Онколог Иван Карасев перечислил шесть симптомов, которые могут указывать на развитие рака. Не всегда опасения подтверждаются, но, если вы что-то из названного обнаружили у себя – лучше обратиться к врачу.

Первое – боль . Специалист подчеркнул, что боль – это естественный сигнал организма, указывающий, что что-то не так. Если неприятное ощущение быстро проходит после приема таблетки, то все в порядке. Но когда никакие препараты не способны помочь – это повод пройти обследование.

Второе – резкое похудение без видимых причин . Просто так не происходит ничего, поэтому, если вы заметили беспочвенную потерю веса, обратите внимание, что это тоже «тревожный звоночек».

Третье – болезнь долго не лечится . По словам эксперта, если у вас не проходит кашель, насморк, беспокоит язва даже после приема препаратов, то это тоже может быть признаком онкологии.

Четвертое – образования . Это самый явный признак того, что рак подкрался к вам незаметно. Иногда опухоли бывают доброкачественные, но в любом случае, чтобы это определить, нужно обратиться в клинику.

Пятое – повышение температуры без признаков ОРВИ . Как правило, если показатели на градуснике свыше 36.6, то в организме происходит воспалительный процесс. Таким образом иммунитет борется с недугом. Но если никаких других симптомов болезни нет, то вполне возможно, что идет распространение метастаз.

Шестое – изменения в работе ЖКТ . Различные нарушения работы желудка могут быть спровоцированы целым рядом болезней, в том числе онокологией. Если вы заметили другую форму кала, кровь, запоры, позывы к рвоте, то лучше попросить помощи медиков.

Ранее эксперт перечислил признаки, по которым можно определить злокачественные родинки.