Ученые выяснили, что тефлоновую посуду даже с небольшой царапиной надо выбрасывать. В противном случае в человеческий организм попадают миллионы токсичных частиц.

Исследователи из Австралии пришли к выводу, что яд биологического происхождения выделяется даже из мельчайших царапин, сделанных ложкой или лопаткой. Подсчитано, что из царапины в пять сантиметров выделяется до 2,3 миллиона токсинов.

Их связывают с такими болезнями, как онкология, бесплодие, аутизм. Есть доказательства, что частицы PFAS приводят к раку почек, костного мозга, щитовидной железы.

Ранее врач назвала 10-12 косточек мандарина в день лечебной дозой при онкологии. Говорилось, что из них в организме образуются микродозы цианида, убивающего раковые клетки.