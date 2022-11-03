Десять косточек мандарина в день – лечебная доза при онкологии

Мандариновые косточки – это не только полезный, но и лечебный продукт. Употребление одной-двух в день станет профилактикой процесса зарождения и развития опухоли. Десять-двенадцать косточек – лечебная доза при онкологии.

Об этом рассказала диетолог Марият Мухина. По ее словам, в косточках мандарина содержится витамин В17- цианогенный гликозид. В малых дозах он действует как цитостатический, то есть противоопухолевый, препарат: убивает раковые клетки и тормозит рост клеток, которые потенциально ими могут стать.

Из семян мандарина в организме образуются микродозы цианида, который, как известно, является сильнейшим ядом. Но не стоит пугаться, главное – знать меру в их употреблении.

Переедание может вызвать отравление, особенно у детей.

Еще одна польза косточек – наличие в них антиоксидантов, которые препятствуют старению организма. В косметологии их используют для борьбы с акне и розацеа, добавляют в пилинги и скрабы.

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