Не позаниматься спортом: женщина с шестым размером груди рассказала о минусах большого бюста

29-летняя американка с размером груди 6+ Сиси Даун рассказала обо всех «минусах» жизни с большим бюстом. Из-за мучений женщина решилась на операцию: она пожалела об одном – что не уменьшила свое «достоинство» раньше.

У Даун был размер груди XXXL: 44-й в Америке и «соточка» с чашкой «Н» в России. По признанию девушки, жизнь с большой грудью «была мучением». Бюст вызывал сильную боль в спине и плечах, а большинство бюстгальтеров не выдерживали веса молочных желез.

У мужчин огромная грудь вызывала нездоровый интерес. Женщина не могла спать.

«Я стеснялась своего тела, боялась выходить из дома, моя самооценка была безумно низкой», - вспоминает Даун.

С большой грудью невозможно было заниматься спортом: она мешала отжиматься, приседать, бегать или танцевать.

Летом 2022 года женщина сделала операцию по уменьшению груди. Она обошлась в 16 тыс. долларов, длилась 4 часа, еще 6 недель ушло на восстановление. Грудь уменьшилась не сильно – до четвертого размера, но вместе с двумя размерами ушли неуверенность в себе и психологические проблемы.

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