Полуметровую кисту удалили у 47-летней женщины врачи из Подмосковья

В Подмосковье врачи удалили у пациентки две крупные кисты яичников диаметром 15 и 50 сантиметров. Об этом сообщается на сайте Вечерняя Москва со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области.

Все произошло в городе Электросталь. В местную больницу в гинекологическое отделение скорая помощь привезла 47-летнюю жительницу. Она рассказала, что ее беспокоят сильные боли в животе и температура 39,9.

Результаты исследования показали, что у женщины образовались две крупные кисты яичников: 15 и 50 сантиметров в диаметре. Одна из них уже вскрылась, а ее содержимое попало в брюшную полость. Врачи из-за этого решили проводить срочную операцию.

«Сперва мы сделали разрез в брюшной стенке и удалили кисты яичников. Затем при помощи специального вакуумного отсоса откачали жидкость из брюшной полости», — сказал заведующий гинекологического отделения Игорь Ликий.

Медики за полтора часа провели все необходимые манипуляции, и операция завершилась успешно. Подчеркивается, что репродуктивную функцию пациентки удалось сохранить.

На данный момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы. Теперь она будет наблюдаться у врача-гинеколога по месту жительства.

Ранее мы писали о том, как в Подмосковье врачи удалили из яичника женщины полуметровую опухоль.