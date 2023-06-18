Польские исследователи перечислили признаки умного человека

Исследователи из Польши нашли шесть признаков, по которым можно определить умного человека. Ученые отметили, что разум и сердце нельзя воспринимать в качестве противоположных сил.

Оказалось, что существует тесная связь между высоким эмоциональным интеллектом и высоким IQ. Человек с высокой эмпатией будет иметь высокую оценку и эффективного словесного понимания.

Ещё один признак умного человека — любопытство и интерес ко всему происходящему в мире. Также ученые отметили способность к наблюдению. При этом умный человек в основном ведет себя тихо и спокойно.

Следующий показатель умного человека — самоконтроль. Более того, такой человек понимает, что не может знать все и сразу.

Ученые добавили, что умный человек достаточно гибкий, способный своевременно прийти к необходимому решению при возникновении проблемы.

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