Польские исследователи перечислили признаки умного человека
Ученые из Польши выяснили, как вычислить умного человека по шести признакам.
Исследователи из Польши нашли шесть признаков, по которым можно определить умного человека. Ученые отметили, что разум и сердце нельзя воспринимать в качестве противоположных сил.
Оказалось, что существует тесная связь между высоким эмоциональным интеллектом и высоким IQ. Человек с высокой эмпатией будет иметь высокую оценку и эффективного словесного понимания.
Ещё один признак умного человека — любопытство и интерес ко всему происходящему в мире. Также ученые отметили способность к наблюдению. При этом умный человек в основном ведет себя тихо и спокойно.
Следующий показатель умного человека — самоконтроль. Более того, такой человек понимает, что не может знать все и сразу.
Ученые добавили, что умный человек достаточно гибкий, способный своевременно прийти к необходимому решению при возникновении проблемы.
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