«Половой витамин»: как вернуть мужское либидо в норму

Существуют витамины и продукты, которые способствуют улучшению половой конституции мужчины. О них изданию Life.ru рассказал врач-уролог Андрей Смерницкий.

Он напомнил, что учеными давно доказана связь ожирения и снижения либидо, ухудшения эрекции. При окружности талии более 94 см у мужчин возникает гормональный дисбаланс. Поэтому важно следить за питанием.

Для борьбы с гормональным дисбалансом и повышения сексуальной силы рекомендуется употреблять в пищу зеленые и желтые овощи с витамином А, а также бобовые. Речь идет о моркови, тыкве, петрушке, брокколи, горохе.

Для увеличения влечения нужны витамины группы B - B1, B3, В6, B9 и B12. Они содержатся в куриных яйцах, мясе, миндале, брокколи. Синтезу половых гормонов способствует витамин С.

Для поддержания тонуса мужчины врач рекомендует витамин Е, известный как «половой витамин». Ко всему прочему, он замедляет старение. Для здоровья простаты незаменим цинк.

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