Что снижает мужскую энергию и как ее восполнить: секреты от эксперта в сфере биохакинга Энхель
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Мужская энергия отвечает за действия, принятие решений, рациональное мышление и решительность. Такими качествами общество наделяет сильный пол по умолчанию. Но под влиянием некоторых факторов они ослабевают, что негативно сказывается и на физическом здоровье, и на психическом состоянии. Как мужчине восстановить природный ресурс – рассказала изданию «Страсти» Юлия Энхель, основательница международной корпорации ENHEL Group, инновационной клиники России Enhel Medical Wellness Dome, эксперт в сфере биохакинга.
Что снижает мужскую энергию
Далеко не каждый человек может постоянно находиться в ресурсе. Иногда причиной упадка сил становятся определенные обстоятельства.
1. Нарушение баланса гормонов
Происходит под влиянием вредных привычек, нездорового образа жизни, хронических болезней и стресса. Чаще всего из-за этого у мужчин наблюдается нехватка тестостерона. Нарушение гормонального баланса ведет к ожирению, снижению потенции, выпадению волос и другим неприятным последствиям.
2. Вредные привычки
Алкоголь и курение негативно влияют на потенцию, работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Увлечение крепким кофе, черным чаем ведет к дегидратации организма, дефициту минералов и витаминов, что еще больше ухудшает состояние.
3. Малоподвижный образ жизни
Отсутствие физических нагрузок приводит к ослаблению мышц. Нарушается кровообращение и питание тканей, что влечет за собой ряд проблем со здоровьем и потерю энергии.
4. Нерациональное питание
Нехватка нутриентов, злоупотребление калорийной пищей провоцируют ожирение, дефициты и препятствуют восполнению ресурса.
5. Некачественный сон
Привычка ложиться поздно и некачественный сон снижают концентрацию, активность, ведут к повышенной утомляемости и потери жизненного тонуса.
6. Стрессовые факторы
Если мужчина находится в состоянии хронического стресса, он становится раздражительным, быстро устает, у него развивается сексуальная дисфункция.
Гормоны, стимулирующие мужскую энергию
«Человеческий организм – совершенная и тонко устроенная система. Не последнюю роль в поддержании его здоровья играют гормоны – вещества, которые регулируют метаболизм и стимулируют выработку энергии», - подчеркивает специалист.
У женщин и мужчин свой «набор» гормонов, повышающих жизненный тонус. Сильный пол способен поддерживать свой ресурс благодаря следующим «помощникам»:
• Тестостерон. Главный гормон мужественности, влияющий на эмоции и продуктивность. Он отвечает не только за силу мышц, но и за либидо, особый магнетизм, внутреннюю энергию.
• Адреналин. Это вещество вырабатывается надпочечниками в стрессовых ситуациях. Оно улучшает не только физические показатели, но и реакцию.
• Эндорфины. Нейромедиаторы, повышающие настроение и работоспособность.
• Кортизол. Гормон стресса, который в ответственные моменты помогает мужчине активизировать свои ментальные и физические ресурсы.
• Допамин. Нейромедиатор, отвечающий за чувство удовлетворения результатом, мотивацию к действию.
Как восстановить мужскую энергию и здоровье
Разнообразное питание, сон не менее 7-8 часов в сутки, правильный питьевой режим, избавление от вредных привычек и регулярные физические нагрузки – обычные принципы ЗОЖ, которые помогут вернуть мужскую энергию. Кроме того, следует осваивать техники по управлению стрессом. Йога, дыхательные техники, различные методы релаксации помогут снизить тревожность и восстановить гормональный баланс.
Юлия Энхель
Основательница международной корпорации ENHEL Group, инновационной клиники России Enhel Medical Wellness Dome, эксперт в сфере биохакинга
В заключение Юлия Энхель добавила, что мужская энергия и сила – результат грамотного подхода к организации образа жизни, контролируемых мыслей и эмоций, умения брать ответственность за собственное ментальное и физическое здоровье.
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