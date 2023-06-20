Что снижает мужскую энергию и как ее восполнить: секреты от эксперта в сфере биохакинга Энхель

Мужская энергия отвечает за действия, принятие решений, рациональное мышление и решительность. Такими качествами общество наделяет сильный пол по умолчанию. Но под влиянием некоторых факторов они ослабевают, что негативно сказывается и на физическом здоровье, и на психическом состоянии. Как мужчине восстановить природный ресурс – рассказала изданию «Страсти» Юлия Энхель, основательница международной корпорации ENHEL Group, инновационной клиники России Enhel Medical Wellness Dome, эксперт в сфере биохакинга.

Что снижает мужскую энергию

Далеко не каждый человек может постоянно находиться в ресурсе. Иногда причиной упадка сил становятся определенные обстоятельства.

1. Нарушение баланса гормонов

Происходит под влиянием вредных привычек, нездорового образа жизни, хронических болезней и стресса. Чаще всего из-за этого у мужчин наблюдается нехватка тестостерона. Нарушение гормонального баланса ведет к ожирению, снижению потенции, выпадению волос и другим неприятным последствиям.

2. Вредные привычки

Алкоголь и курение негативно влияют на потенцию, работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Увлечение крепким кофе, черным чаем ведет к дегидратации организма, дефициту минералов и витаминов, что еще больше ухудшает состояние.

3. Малоподвижный образ жизни

Отсутствие физических нагрузок приводит к ослаблению мышц. Нарушается кровообращение и питание тканей, что влечет за собой ряд проблем со здоровьем и потерю энергии.

4. Нерациональное питание

Нехватка нутриентов, злоупотребление калорийной пищей провоцируют ожирение, дефициты и препятствуют восполнению ресурса.

5. Некачественный сон

Привычка ложиться поздно и некачественный сон снижают концентрацию, активность, ведут к повышенной утомляемости и потери жизненного тонуса.

6. Стрессовые факторы

Если мужчина находится в состоянии хронического стресса, он становится раздражительным, быстро устает, у него развивается сексуальная дисфункция.

Гормоны, стимулирующие мужскую энергию

«Человеческий организм – совершенная и тонко устроенная система. Не последнюю роль в поддержании его здоровья играют гормоны – вещества, которые регулируют метаболизм и стимулируют выработку энергии», - подчеркивает специалист.

У женщин и мужчин свой «набор» гормонов, повышающих жизненный тонус. Сильный пол способен поддерживать свой ресурс благодаря следующим «помощникам»:

• Тестостерон. Главный гормон мужественности, влияющий на эмоции и продуктивность. Он отвечает не только за силу мышц, но и за либидо, особый магнетизм, внутреннюю энергию.

• Адреналин. Это вещество вырабатывается надпочечниками в стрессовых ситуациях. Оно улучшает не только физические показатели, но и реакцию.

• Эндорфины. Нейромедиаторы, повышающие настроение и работоспособность.

• Кортизол. Гормон стресса, который в ответственные моменты помогает мужчине активизировать свои ментальные и физические ресурсы.

• Допамин. Нейромедиатор, отвечающий за чувство удовлетворения результатом, мотивацию к действию.

Как восстановить мужскую энергию и здоровье