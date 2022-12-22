Почему голова плохо соображает и как это исправить

Каждый из нас время от времени сталкивается с тем, что голова почему-то плохо соображает: трудно сосредоточиться, возникают провалы в памяти, мысли путаются – сложно вспомнить начало разговора, приходится много записывать, чтобы информация не улетучивалась. Врач-нутрициолог Ольга Коротосова объясняет – причина подобного состояния кроется в закислении мозга – когда снижен мозговой кровоток и лимфоотток. По ее словам, в таких ситуациях качественно перестает функционировать не только голова, но и весь организм, поскольку пульт управления находится именно в мозге. Хорошая новость в том, что мозг можно оживить самомассажем, который восстановит мозговой кровоток и уберет лимфостаз в шее. Для начала встаньте перед зеркалом и поставьте правую ладонь на левую ключицу, указательный палец должен находиться над ключицей, а средний – под ней. Давить не нужно, представьте себе, будто вы прилепили пальцы к коже. Зафиксировав положение, начните двигать ладонью вперед (к плечу) и назад. То же самое проделайте с правой ключицей. Далее – шея спереди. Обозначьте центр шеи, поставьте фаланги правой кисти на левую сторону шеи, где пульсация (не заходя за уши), мизинец должен быть над ключицей, большой палец в воздухе, не прикасается к шее. Зафиксировав положение (не давим на шею), натягивайте кожу вверх (к челюсти) и вниз (к ключице). То же самое проделайте с правой стороной шеи. Следующий этап – задняя часть шеи. Найдите самый выступающий позвонок (в медицине его называют седьмым), поставьте пальцы обеих рук с двух сторон и двигайте вперед-назад. Всю руку к шее не прижимайте. На третий цикл выполнения упражнения, как бы стягивайте кожу к ключицам, вниз. Заключительная часть – край ладони (мягкое место, так называемая подушечка возле большого пальца) поставьте под нижнюю челюсть, указательный палец – за ухо, средний – перед ухом. Зафиксируйте положение рук с двух сторон и двигайте ими вперед-назад, на третий цикл – стягивайте к ключицам, вниз.