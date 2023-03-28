Какие последствия влечёт за собой зачатие в нетрезвом состоянии

Ни для кого не секрет, что последствия так называемого пьяного зачатия могут плачевно сказаться на психике и здоровье будущего ребёнка.

Но что же происходит непосредственно в организме человека в момент получения дозы алкоголя?

Подробную информацию об этом дал директор центра наркологии Антон Масякин.

Так, у мужчин систематически употребляющих алкоголь (причём неважно крепкий или слабый) не только снижается выработка нормальных сперматозоидов, но и искажается пропорция сперматозоидов аномальных.

Как бы это не звучало, количество аномальных сперматозоидов обычно составляет 20%. Градус способен увеличить их количество вдвое. Соответственно, если ребёнок появится из аномальной клетки – неприятных последствий не миновать.

Также эксперт просит не забывать, что алкоголь в крови матери при зачатии послужит тормозящем фактором скорости развития и роста плода, что, в свою очередь, отразиться на любом из его органов.

«Стоит иметь в виду, что все (и полезные и вредные) вещества идут через пуповину прямо из материнского организма, поэтому готовясь к зачатию ребенка, родителям минимум за полгода необходимо отказаться от вредных привычек».— сказал Масякин.