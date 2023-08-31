Первое сентября без слез и истерик: ценные советы для родителей первоклассников

С началом учебного года появляется множество проблем: где достать школьную форму, какие тетрадки купить и т.д. Однако, помимо этого, необходимо еще заняться психологической и умственной подготовкой ребенка. Детский психолог Елена Лосева в беседе с телеканалом «360» дала ценные советы родителям первоклассников.

Настройте на позитив

Не стоит сразу пугать ребенка горой домашки и кучей уроков. Лучше рассказать ему, как много новых знаний он получит, какой интересный мир перед ним откроется.

«Говорите, что в школе будет хорошо и весело, а не как многие: «У тебя свобода закончится», – рекомендует эксперт.

Предоставьте комфортные условия для учебы

Сделайте так, чтобы место для учебы было хорошо освещено, чтобы там было тихо, а также уберите все отвлекающие факторы, иначе у малыша будет много соблазнов не заниматься уроками.

В свою очередь, терапевт Ольга Минина напоминает о важности выбора рюкзака для учебы. Ранец должен быть по размеру ребенку и подходить его росту, поскольку многие проблемы с осанкой начинаются из-за того, что рюкзак перевешивает школьника на один бок.

Познакомьтесь с учителями лично

Лучше всего знать педагогов в лицо. Это даст вам понять, какой подход будет использован в обучении, а также облегчит дальнейшее общение на родительских собраниях.

Поддержите социальную адаптацию

Стоит заранее рассказать ребенку, как вести себя в новом коллективе, найти общий язык с другими ребятами и обращаться за помощью к преподавателю. Так школьник будет чувствовать себя намного увереннее.

Установите режим сна и питания

Чтобы ребенок был активен на занятиях, ему необходимо правильно питаться и высыпаться. Поэтому следует внедрить в жизнь школьника стабильный режим сна и приучить его к здоровому питанию, предложив вкусные и полезные варианты для перекуса: например, фрукты или питьевые йогурты.

Организуйте времяпрепровождение

После учебного дня у ребенка должно быть время на отдых: на игры, прогулки с друзьями, хобби. Так он сможет расслабиться и набраться сил.

«Если есть возможность, можно подобрать комфортное время для выполнения домашних заданий. Кто-то приходит со школы, и ему лучше сразу все выполнить, а кому-то нужен часик отвлечься», – пояснила Елена Лосева.

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