5 финансовых ошибок, которые приводят к ссорам в паре: взгляд психолога Ивановой на проблему
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Очень часто наши близкие отношения соприкасаются с деньгами, поскольку они играют значимую роль в формировании семейного бюджета. Какие могут допускаться ошибки в финансовом плане в паре? Узнали у психолога, аналитика финансового менеджмента Натальи Ивановой.
1. «Если меня любят, за меня заплатят/меня обеспечат»
Человек с подобной позицией не может/не умеет просить, он считает, что ему по определению должны, если любят. Это детское мышление. Отношения строят два взрослых человека, каждый из которых ничего не должен другому и отвечает прежде всего за свои желания и поступки. Соответственно, и для другого он что-то делает по своему желанию. Долженствование формирует определенные ожидания от партнера, который, в свою очередь, может не догадываться о том, что что-то должен. Так называемый «сбой ожиданий» будет провоцировать обиды, ссоры, конфликты, которые будут накапливаться в паре.
2. «Партнер должен понимать мои трудности и поддерживать финансово»
Подобное мышление может прослеживаться как у женщин, так и у мужчин. В данной ситуации происходит перекладывание ответственности на другого человека за свои финансовые трудности и неудачи. При этом часто данная позиция не озвучивается вслух, а как бы является само собой разумеющейся.
3. «Партнер должен решить все финансовые проблемы»
Например, устроит на работу, поможет развить бизнес, придумает, в каком направлении развиваться и т.д. Конечно, помогать друг другу – это нормально и естественно в отношениях. Однако ждать, что партнер будет непосредственно решать наши финансовые проблемы, неправильно, ведь это наша зона ответственности. Перекладывание ответственности на другого в этой сфере ведет к постоянному недовольству тем, что нам предлагают. Соответственно такой человек будет постоянно терять ту работу, которую ему посоветовали, так как будет не заинтересован в ней. Плюс будет недоволен тем, что ему плохо помогают. И это будет порождать конфликты в паре.
4. Отсутствие договоренностей о бюджетах и вложениях»
Это то, что приводит к нарушению ожиданий друг от друга и разрушению доверия. Не договариваясь, мы плодим какие-то ожидания, делаем то, что может быть неправильно воспринято партнером. Поэтому всегда лучше все проговаривать и объяснять. Это позволяет выстроить финансовые отношения и минимизировать риск ссор.
5. Не пересматривать финансовые договоренности при изменениях в жизни пары
Например, при изменении финансового статуса одного или обоих партнеров, обретении/потере работы и т.д. Любые договоренности и зоны ответственности могут меняться.
В противном случае у партнеров могут на почве изменений возникать какие-то ожидания: например, когда повышается благосостояние одного партнера, второй может подумать, что теперь эти средства могут быть направлены на дополнительные цели. При этом первый человек может считать совершенно иначе. Поэтому обязательно нужно пересматривать прежние договоренности, заключать новые, чтобы не было повода для напрасных ожиданий и конфликтных ситуаций.
Наталья Иванова
Психолог, аналитик финансового менеджмента