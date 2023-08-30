5 финансовых ошибок, которые приводят к ссорам в паре: взгляд психолога Ивановой на проблему

Очень часто наши близкие отношения соприкасаются с деньгами, поскольку они играют значимую роль в формировании семейного бюджета. Какие могут допускаться ошибки в финансовом плане в паре? Узнали у психолога, аналитика финансового менеджмента Натальи Ивановой.

1. «Если меня любят, за меня заплатят/меня обеспечат»

Человек с подобной позицией не может/не умеет просить, он считает, что ему по определению должны, если любят. Это детское мышление. Отношения строят два взрослых человека, каждый из которых ничего не должен другому и отвечает прежде всего за свои желания и поступки. Соответственно, и для другого он что-то делает по своему желанию. Долженствование формирует определенные ожидания от партнера, который, в свою очередь, может не догадываться о том, что что-то должен. Так называемый «сбой ожиданий» будет провоцировать обиды, ссоры, конфликты, которые будут накапливаться в паре.

2. «Партнер должен понимать мои трудности и поддерживать финансово»

Подобное мышление может прослеживаться как у женщин, так и у мужчин. В данной ситуации происходит перекладывание ответственности на другого человека за свои финансовые трудности и неудачи. При этом часто данная позиция не озвучивается вслух, а как бы является само собой разумеющейся.

3. «Партнер должен решить все финансовые проблемы»

Например, устроит на работу, поможет развить бизнес, придумает, в каком направлении развиваться и т.д. Конечно, помогать друг другу – это нормально и естественно в отношениях. Однако ждать, что партнер будет непосредственно решать наши финансовые проблемы, неправильно, ведь это наша зона ответственности. Перекладывание ответственности на другого в этой сфере ведет к постоянному недовольству тем, что нам предлагают. Соответственно такой человек будет постоянно терять ту работу, которую ему посоветовали, так как будет не заинтересован в ней. Плюс будет недоволен тем, что ему плохо помогают. И это будет порождать конфликты в паре.

4. Отсутствие договоренностей о бюджетах и вложениях»

Это то, что приводит к нарушению ожиданий друг от друга и разрушению доверия. Не договариваясь, мы плодим какие-то ожидания, делаем то, что может быть неправильно воспринято партнером. Поэтому всегда лучше все проговаривать и объяснять. Это позволяет выстроить финансовые отношения и минимизировать риск ссор.

5. Не пересматривать финансовые договоренности при изменениях в жизни пары

Например, при изменении финансового статуса одного или обоих партнеров, обретении/потере работы и т.д. Любые договоренности и зоны ответственности могут меняться.