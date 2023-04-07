Гинеколог раскрыла 5 неочевидных признаков, указывающих на рак яичников

По статистике рак яичников является одним из самых опасных онкологических заболеваний. Чаще всего женщины игнорируют признаки, указывающие на него, от того обращаются за помощью к специалистам слишком поздно, и повышается смертность. Гинеколог Татьяна Коледова перечислила пять неочевидных симптомов, при наличии которых следует немедленно отправиться на обследование в больницу.

Частое чувство вздутия живота. На ранней стадии рака яичников женщины замечают, что их живот вздувается и отекает. Это происходит из-за того, что злокачественные клетки распространяются на брюшину и слизистую оболочку, а это приводит к накоплению жидкости.

Потеря аппетита. Некоторые виды опухолей способны вырабатывать гормоны, блокирующие чувство голода. Также нередко меняются вкусовые предпочтения, и появляется своеобразный привкус во рту.

Боли в спине. Этот признак указывает на то, что рак яичников уже находится на поздней стадии. Дискомфорт появляется из-за жидкости, скапливающейся в малом тазу.

Острое желание мочеиспускания. При поражении мочевого пузыря возникают боли и давление на внутренние органы, из-за чего женщины начинают чаще ходить в туалет.

Кровотечения, не связанные с менструацией. Если вы заметили кровь после полового акта, при менопаузе или же между месячными – это явный признак того, что у вас может развиваться рак яичников. Также на это могут указывать и изменения в цикле.

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