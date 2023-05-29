Патчи, ботокс и пилинги: названы пять процедур, которые вместо омоложения состарят кожу

Пять популярных и хорошо известных процедур ускоряют старение кожи: вместо антиэйдж-эффекта женщина получит обратный результат. Такие бьюти-процедуры перечислила стилист и визажист Мария Гуторова.

Так, патчи при регулярном использовании приведут к растягиванию кожи и потере эластичности – в результате образуется большое количество морщин. Как экспресс-средство они подойдут, но на регулярной основе их лучше не применять, утверждает специалист.

Говоря о кислотных пилингах, Гуторова заявила, что они могут привести к истончению и обезвоживанию, сделать кожу чувствительнее к внешним воздействиям. При этом многие думают, что такие пилинги щадящие, хотя на самом деле они коварнее других.

Химический пилинг, который делится на поверхностный, срединный и глубокий, не следует проводить в домашних условиях. Он приведет к покраснению, появлению пигментных пятен и даже ожогов.

Четвертое средство, небезопасное для женского лица, - это ботокс. В нем содержится токсин, который действует на нервную систему. Ботокс следует выполнять не чаще 1-2 раз в год. В противном случае яд накапливается под кожей и возможен летальный исход, предупреждает специалист.

Гиалуроновая кислота – еще одно вещество, которым не следует злоупотреблять. В противном случае возможна деформация лица, а в некоторых случаях требуется операция.

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