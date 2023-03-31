Не тратьте деньги на «губы-бабочка»: названы рискованные косметические процедуры

Несколько косметических процедур в скором времени станут немодными - при этом они опасны, особенно при непрофессиональном выполнении. Лучше не тратить на соответствующие бьюти-тренды деньги.

Бесполезные и рискованные процедуры назвала косметолог Дипа Панч. Она предупредила об опасности операции бразильская подтяжка ягодиц. По словам специалиста, она «совершенно непредсказуема» - при негативном сценарии возможно отторжение жира в ягодицах.

Панч считает пустой тратой денег тренд «губы-бабочка». По ее мнению, пухлые губы через несколько лет будут непопулярны, а последствия процедуры останутся надолго.

«С большой вероятностью, смещение наполнителя означает, что у пациента начнется инфекция», - сказала косметолог.

Она не рекомендовала использовать дома дермароллеры и другие девайсы из интернета. Они могут навредить, а не принести пользу. Чаще такие устройства вообще бесполезны.

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