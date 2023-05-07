Два стакана в день, а лучше — шесть: эндокринолог рассказала, как и когда следует пить

Водный баланс организма — важнейший фактор нашей жизнедеятельности. Молекулы воды присутствуют в наших клетках, циркулируя через почки, железы внешней секреции, легкие, кишечник.

Целиком вода в организме обновляется примерно каждый месяц. Но это, предупреждают специалисты, если она поступает в достаточном количестве.

Медики напоминают: чай, кофе или фруктовые напитки — это еда, а не питье. То есть если мы выпиваем за день, к примеру, две чашки кофе, четыре чашки чаю и три стакана сока — и при этом ни одного стакана H20, водный баланс нарушается.

Организм, конечно, старается справиться с водным дефицитом, добирает воду из всех этих жидкостей. Но делает это с трудом, зачастую во вред себе.

«Человек должен выпивать в день как минимум два стакана обыкновенной воды, а лучше — шесть», — говорит врач-эндокринолог Кира Давиденко из ИМИЦ онкологии им. Петрова в Санкт-Петербурге.

Издание Доктор Питер дает рекомендации о наиболее оптимальном времени приема воды. Если человек ограничивается двумя стаканами, первый он должен выпить за полчаса до одного из приемов пищи, второй — спустя 2,5 часа.

В идеале так нужно делать ежедневно, при завтраке, обеде и ужине. Тогда мы и наберем оптимальные шесть стаканов H20 в день.