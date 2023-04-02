Эксперт: прививка от СOVID не спасает от смерти

Прививка от COVID снижает риск заражения, но от смерти, если человек все-таки заболел, спасает далеко не всегда.

К такому выводу пришли европейские СМИ, проанализировав официальную статистику Великобритании за пандемийные 2021-2022 годы.

Сопоставив количество вакцинированных и умерших, журналисты увидели, что в разгар пандемии 90 из каждых 100 скончавшихся были привиты. И что 82 человека из этих 90 умерших получили не одну дозу вакцины, а три - согласно применявшейся в Англии «дорожной карте» - схеме трехкратных – с интервалом в месяц - бустерных (усиливающих) прививок

Обнаружилась и другая закономерность: уровень смертности на 100 тыс. вакцинированного населения заметно возрастал - по сравнению с невакцинированным - через пять месяцев после очередной прививки. Причины печальной закономерности еще не выяснены, но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже пересмотрела рекомендации по прививкам от COVID.

Эксперты Стратегической консультативной группой ВОЗ по иммунизации (SAGE) выступили с заявлением о том, что не рекомендуется делать эту прививку здоровым детям в возрасте от 6 месяцев до 17 лет.

Естественно, дело не в самой вакцине – сомнений в ее качестве и полезных свойствах не высказывается. А в необходимости всегда учитывать всю совокупность разнонаправленных факторов, результат деятельности которых может быть не совсем таким – или совсем не таким, как планировалось