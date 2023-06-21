Ожог и окрашивание эмали: какие народные советы при лечении зубов могут быть опасны

Стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук Андрей Жук рассказал, какие популярные методы лечения зубной боли существуют, и почему они не приносят пользы. Об этом сообщается на сайте WomanHit.ru.

Первый способ – полоскание отварами трав. Эксперт утверждает, что это один из самых популярных народных способов при воспалении, но он может только слегка притупить болевые ощущения, но в целом, это бесполезный процесс.

Второй способ – прополис. Его рекомендуют жевать или прикладывать к больному зубу, чтобы избавиться от неприятных ощущений.

«Однако эффект такого «лекарства» краткосрочен, его применение может спровоцировать появление бактерий на эмали за счет образования липкой пленки», – подчеркивает эксперт.

Третий способ – спиртовые настойки. По мнению Жука, спирт действительно может снижать болевые ощущения, но он токсичен, поэтому его не стоит использовать для исчезновения зубной боли.

Четвертый способ – чеснок. Чеснок, как и спирт, поможет ненадолго снизить боль. Но его использование небезопасно, так как присутствует риск отравления, возникновения ожога.

Пятый способ – свекла. Эксперт подмечает, что свекла действительно полезна для зубов, так как содержит магний, фосфор и витамины группы В.

«Однако для крепости и здоровья полости рта свеклу все же лучше употреблять в пищу. Прикладывая ее в свежем виде, боль вы не снимете, а эмаль окрасите», – подчеркивает стоматолог.

Эксперт заключил, что средства народной медицины могут быть эффективны, но вряд ли помогут в контексте стоматологии. Жук призывает при появлении болевых ощущений обращаться к специалисту.

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