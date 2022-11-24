Ответы на эти два вопроса докажут, что вы алкоголик

Любовь к спиртному по выходным и праздникам еще не говорит о зависимости. Но если алкоголя появляется в жизни все больше? Как распознать тревожные звоночки, что пора остановиться? Британские ученые из Университета Лестера разработали метод, который позволит распознать зависимого на ранних стадиях. Достаточно ответить на два простых вопроса.

Эксперты провели исследование и изучили 17 теоретических работ на эту тему. В итоге им удалось создать легкий тест, действенный на 87%.

Вопросы рекомендуется задавать специалистам в беседе с пациентом и делать это невзначай. Но вы и сами можете проверить себя, ответив на них самостоятельно.

Как часто вы выпиваете шесть или более порций алкоголя за один раз? Вы когда-нибудь выпивали первым делом с утра, чтобы снять стресс или улучшить самочувствие?

Ученые выяснили, что, если на первый вопрос ответ «часто» или «регулярно», то это уже указывает на проблемы с алкоголем. А в совокупности с ответом «да» на второй вопрос человеку точно нужно обратиться за помощью, так как вероятность зависимости составляет 87%.

Поэтому эксперты говорят – лучше пейте воду. Однако и ее нужно употреблять правильно. Недавно мы рассказывали, почему пить лучше сидя, а не стоя.