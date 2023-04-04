Ответ специалиста вас удивит: в каком возрасте мужчине уже не нужен секс

Сексологи дали ответ на вопрос, сколько раз мужчины хотят заниматься сексом в разном возрасте. Однако многих интересует, когда мужчине вовсе перестает быть нужен интим и достаточно лишь созерцать женщин, а не вступать с ними в физический контакт.

На этот вопрос изданию Life ответила психолог-сексолог Татьяна Короткова.

По ее словам, всё зависит от половой конституции мужчины. Если она сильная, то этот вопрос не встает. Если же она слабая, то отказ от женщины может наступить и в 40, и в 70 лет.

Самый активный возраст у мужчин – 20 лет. В это время он хочет заниматься сексом до 12 раз. Он быстро завершает половой акт и готов к следующему.

В 25-40 мужчинам важно качество секса. В этом возрасте им достаточно интима 1-3 раза в неделю.

С 40 до 53 лет у мужчин наступает этап, когда сил много, но и конец активности не за горами.

После 55 лет у мужчин наступает климакс – он приходит резко, и качество секса меняется. Если у мужчины есть партнерша, то секс случается раз в неделю. С 60 до 70 лет интим возможен раз в 10 дней. После 70 мужчины обращают внимание на женщин гораздо моложе их.

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