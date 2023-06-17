Отсутствие оргазма вызывает боль: необычное исследование ученых

Исследователи Университета Куинс обнаружили, что отсутствие оргазма после возбуждения вызывает боль.

Эксперимент был проведен среди 2621 человек, из которых 57% — мужчины, 43% — женщины. Согласно полученным данным, мужчины жаловались на боли после отсутствия оргазма чаще, чем женщины. Чаще всего боль характеризовалась как нечастая и легкая, реже — сильная и частая. Она локализовалась в животе, яичках, паху, влагалище и клиторе.

Ученые выяснили, что мужчины сталкивались с болью при отсутствии эякуляции во время секса, а в момент мастурбации — нет. Женщины испытывали боль, если у них возбуждение не заканчивалось сексом с проникновением или другим видом стимуляции.

Одна из теорий гласит, что после оргазма вены быстро сдавливаются, и это способствует оттоку крови из половых органов. Таким образом не происходит застой крови и боль не возникает.

Однако исследователи отметили, что принуждение партнера к сексу во избежании боли недопустимо. Можно прибегнуть к таким способам, как одиночная мастурбацию до оргазма, тренировки, дыхательные практики, мочеиспускание и холодный душ.

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