Откажитесь от ванны с пеной и солью: что делать, когда беспокоит зуд в промежности

Зуд в промежности у женщин исчезнет, если следовать нескольким профессиональным рекомендациям. Их привела гинеколог Татьяна Илюхина.

Вопрос зуда в интимной зоне – прежде всего это проблема личной гигиены. Следует ежедневно менять нижнее белье.

Подмываться надо от клитора к анусу, без губок и мочалок. Душ требуется утром и вечером. Илюхина советует мыть анус с мылом после каждой дефекации.

Также рекомендуется отказаться от колготок в пользу чулок. Иногда это становится причиной потребности расчесывать кожу.

Будет лучше, если нижнее белье выбирать из шелка. Если есть возможность, то женщине и вовсе следует отказаться от ношения белья на некоторое время дома или на отдыхе.

Причиной зуда могут стать тесные брюки и джинсы. Еще одна ошибка женщин – ношение ежедневных прокладок. Гинеколог советует в таком случае заменить одноразовые синтетические прокладки на многоразовые из натуральных тканей.

Для подмывания нужны средства с нейтральным рН. При зуде ванны с пеной или солью запрещены. Не следует посещать джакузи. Детские влажные салфетки, спреи и пудры применять не советуют.

Снять зуд поможет теплая ванна.

Гинеколог призвала следить, чтобы в интимной зоне не было волос. Однако долгоиграющие методы избавления от них не рекомендуются.

При зуде можно приложить ладонь к месту расчеса и немного надавить на него. Для увлажнения зоны промежности будут полезны специальные кремы.

Ранее дерматолог назвала две причины зуда после колготок.