Дерматолог назвала две причины зуда после ношения колготок

Состав колготок и окружающая среда – два фактора, которые могут вызывать зуд после ношения трикотажного изделия. Об этом сообщила врач-дерматолог Екатерина Мокина.

Она объяснила, что летом девушки не носят колготки и кожа дышит. С приходом осени этот предмет одежды становится обязательным, но некоторые дамы испытывают неприятные ощущения от колготок из-за сухости воздуха.

Зуд также могут вызывать входящие в состав изделия компоненты. В плотные колготки добавляют не только натуральные волокна (шерсть, хлопок), но и искусственные (бамбук или вискозу). От них человек испытывает легкий зуд, возникает аллергический контактный дерматит.

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