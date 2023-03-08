Откажитесь от этого напитка: найден легкий способ сделать секс более страстным

Отказ от алкоголя сделает секс более страстным. Такой способ предложила писательница Кловер Строуд.

Отказ от спиртного улучшил ее отношения с мужем и сделал интимную близость более пылкой и чувственной, чем раньше. Выпивка больше не затуманивает ее чувства.

Строуд полтора года не употребляла алкоголь – она стала спокойнее внутри и красивее внешне. Многие обращают внимание на сияющую кожу автора.

«Она стала такой красивой не только из-за здорового образа жизни, но и из-за потрясающего секса», — призналась писательница.

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