03:00, 08 марта 2023
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Откажитесь от этого напитка: найден легкий способ сделать секс более страстным
Писательница призналась, что ее секс стал более страстным после отказа от алкоголя.
Фото: Freepik
Отказ от алкоголя сделает секс более страстным. Такой способ предложила писательница Кловер Строуд.
Отказ от спиртного улучшил ее отношения с мужем и сделал интимную близость более пылкой и чувственной, чем раньше. Выпивка больше не затуманивает ее чувства.
Строуд полтора года не употребляла алкоголь – она стала спокойнее внутри и красивее внешне. Многие обращают внимание на сияющую кожу автора.
«Она стала такой красивой не только из-за здорового образа жизни, но и из-за потрясающего секса», — призналась писательница.
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