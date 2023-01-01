Отдыхаем и зарабатываем: юрист назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2023 году

Распределение отпускных дней – задача не из простых. Каждый год россияне высчитывают, когда лучше всего им взять выходные, чтобы и расслабиться, и не потерять в зарплате. Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин решил упростить поиск выгодных решений и назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2023 году.

По словам эксперта, лучше всего планировать отдых в августе, октябре и марте. Также можно присмотреться к июню, июлю, сентябрю, ноябрю и декабрю. «Используя отпуск в эти месяцы, вы не потеряете (или совсем незначительно потеряете) в деньгах по сравнению с заработной платой», - считает специалист.

Самые же худшие месяцы для отпуска в 2023 году, по мнению Александра, - январь, февраль, апрель и май. В этом случае можно сильно ощутить разницу отпускных и заработной платы. Это связано с тем, что в этих месяцах много нерабочих дней, а это сильно влияет на денежные выплаты.

Но, к слову, даже если вы уже распланировали отпуск, до него, как говорится, еще нужно дожить. А точнее, доработать. Но бывает, что без должного отдыха голова уже начинает «туго соображать». Врач интегративной медицины, нутрициолог Ольга Косоротова рассказала, как стать в таком случае вновь трудоспособным и восстановить память.