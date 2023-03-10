23:00, 10 марта 2023
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Орган может перестать работать: врач призвал не терпеть, когда хочется в туалет
Фото: Freepik
Длительное воздержание от похода в туалет грозит серьезными проблемами. Их назвал врач-уролог Тимур Исаев.
По словам специалиста, мочевой пузырь может перестать работать. Это связано с тем, что длительное воздержание растягивает стенки органа.
«В дальнейшем мочевой пузырь может утратить свою функцию», - сказал специалист. Его слова приводит Life.
Медик отметил, что мочевой пузырь представляет собой мышечный орган. Потому он сокращается, а при растяжении меняются стенки пузыря.
Ранее стало известно, что в Швейцарии выписывают штрафы за смыв воды в унитазе ночью. За первое нарушение придется заплатить 1 тыс. евро.