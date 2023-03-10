Орган может перестать работать: врач призвал не терпеть, когда хочется в туалет

Длительное воздержание от похода в туалет грозит серьезными проблемами. Их назвал врач-уролог Тимур Исаев.

По словам специалиста, мочевой пузырь может перестать работать. Это связано с тем, что длительное воздержание растягивает стенки органа.

«В дальнейшем мочевой пузырь может утратить свою функцию», - сказал специалист. Его слова приводит Life.

Медик отметил, что мочевой пузырь представляет собой мышечный орган. Потому он сокращается, а при растяжении меняются стенки пузыря.

Ранее стало известно, что в Швейцарии выписывают штрафы за смыв воды в унитазе ночью. За первое нарушение придется заплатить 1 тыс. евро.